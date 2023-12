Lisa Ramme ist die erste Auszubildende im Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken. Eine weitere Stelle ist ausgeschrieben. Deshalb sucht das Unternehmen seit diesem Jahr nach Nachwuchs.

Rübeland - Sie ist die erste Auszubildende im Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken: Lisa Ramme aus Ilsenburg. Die 18-Jährige trat die Stelle am 14. August an. Während ihrer dreijährigen Ausbildung zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit soll sie die verschiedenen Bereiche des Unternehmens kennenlernen.