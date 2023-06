Bauen, wohnen, Immobilien - Chance für junge Familien Traum vom Eigenheim im Harz: So teuer ist Bauland in Wernigerode

Wohnen, wo andere Urlaub machen: Das ist in Wernigerode möglich. Wer sich in der Harzstadt den Traum vom Eigenheim erfüllen will, muss inzwischen immer mehr Geld in die Hand nehmen.