Trautensteiner wollen ihre grüne Oase am Badeteich verschönern

Trautenstein - Eine Ballonfahrt über den Harz, ein Picknick im Grünen: Es sollte der bis dato romantischste Tag für das junge Paar werden. Sie ahnte nicht, dass er sie überraschen wollte: Am ehemaligen Badeteich bei Trautenstein warteten zahlreiche Freunde und Bekannte. „Plötzlich wurde aus dem Picknick eine große Verlobungsfeier“, sagt Harald Hohmann, der dies mit vorbereitet hat. Er ist sicher: „Sie werden sich immer an diesen Tag und an Trautenstein erinnern.“