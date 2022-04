Trecktal-Straße ist am kommenden Montag einen Tag komplett dicht

Die Betonelemente an der Kreisstraße 1347 im Trecktal werden am Montag vorübergehend entfernt.

Heimburg/Elbingerode - Autofahrer müssen sich am Montag, 24. Januar, auf eine eintägige Vollsperrung der Straße durchs Trecktal einstellen. Laut Kreisverwaltung ist die Verbindung zwischen Heimburg und Elbingerode an diesem Tag gesperrt, weil dort aufgebaute Betonleitwände zeitweilig entfernt werden sollen. Der Verkehr wird in beiden Richtungen über Benzingerode und Wernigerode (L85 und B244) umgeleitet.