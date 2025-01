Unbekannte sind in den Bahnhof der Harzer Schmalspurbahnen in Wernigerode eingestiegen. Sie hatten es auf einen Tresor abgesehen. Was dazu bereits bekannt ist.

Tresorknacker brechen in Bahnhof der Harzer Schmalspurbahnen in Wernigerode ein

Wernigerode. - Dreiste Diebe sind in der Nacht zu Freitag, 24. Januar 2025, in die Fahrkartenausgabe der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) am Hauptbahnhof in Wernigerode eingebrochen.