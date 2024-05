Am 1. und 2. Juni findet im Tagebau der Fels-Werke bei Elbingerode der zweite Lauf der Internationalen Truck-Trial-Meisterschaft statt. Die Fahrer kämpfen sich in modifizierten Trucks durch unwegsames Gelände. Zuschauer können das Spektakel hautnah miterleben.

Elbingerode. - Laute Motorengeräusche, spritzender Schlamm und Geschick am Steuer: Der Tagebau der Fels-Werke am Hornberg bei Elbingerode wird dieses Wochenende wieder Schauplatz für ein ganz besonderes Event. Am Sonnabend und Sonntag, 1. und 2. Juni, findet in dem Steinbruch der zweite Lauf der diesjährigen Internationalen Truck-Trial-Meisterschaft statt.