In der “Wisteria Lande“ brodelt es hinter den Fassaden der „Desperate Housewives“ Edie, Lynette, Susan, Gabrielle und Bree (von links). Google-Maps verlegte den Ort der Serie nach Wernigerode, ins Wohngebiet Charlottenlust. Foto: Premiere/dpa

Wohnen die „Desperate Housewives“ in Wernigerode? Zumindest die "Wisteria Lane" aus der US-Serie verortete Google-Maps kurzzeitig im Harz.

Wernigerode l Vorgärten voller Rosenbüsche, penibel manikürter Rasen und gepflegte Häuser – das perfekte amerikanische Vorstadt-Idyll liegt in Wernigerodes Charlottenlust. Zumindest wenn es nach Google-Maps geht. Der Online-Navigationsdienst zeigte für einige Zeit im Wohngebiet die „Wisteria Lane“ an.

Die fiktive Straße ist in der US-Serie „Desperate Housewives (Englisch für „Verzweifelte Hausfrauen“) Schauplatz von Dramen, Intrigen und Affären. Fünf Freundinnen und Nachbarinnen stehen im Mittelpunkt – und ihr Drang, die Rollen von perfekter Mutter und Karrierefrau unter einen Hut zu bringen.

Von Rachsucht und Eitelkeiten hinter den Bilderbuch-Fassaden fehlt dagegen in der Straße „Zum Eichenholz“ – wie die Wernigeröder „Wisteria Lane“ richtig heißt, jede Spur. „Ich kenne die Serie, aber weiß nichts von Zickenkrieg in unserer Straße – hier leben nur Familien und ganz normale Mittelständler“, sagt ein Anwohner schmunzelnd, als er vom Fauxpas von Google-Maps erfährt. „Ich wohne seit 2003 hier, alle Nachbarn sind freundlich und nett“, berichtet Vera Ritzau. Die Wernigeröderin könne sich die Ähnlichkeit zur Straße aus der Fernsehserie nicht erklären.

Bilder Gepflegte Häuser, bunte Vorgärten - so sieht die „Wisteria Lane“ von Wernigerode aus. Foto: Holger Manigk



Mehrere Tage hieß die Straße „Zum Eichenholz“ in Wernigerode bei Google-Maps „Wisteria Lane“. Screenshot: GoogleMaps



Ratlosigkeit bei Google und im Rathaus

Auch in Wernigerodes Rathaus rätselt man über den Google-Eintrag: „Nach Rücksprache mit der Stadtplanung vermuten wir in der tatsächlichen Straße ‚Zum Eichenholz‘ einen Desperate-Housewives-Fan“, sagt Pressesprecher Tobias Kascha. Für die Internet-Suchmaschine sei leider nicht mehr nachvollziehbar, wie es zum dem Fehler kam, heißt es von der Pressestelle lediglich auf auf Volksstimme-Anfrage.

Falls Nutzer Fehler in Google-Maps-Karten bemerken, können sie mithilfe der Funktion ‚Problem melden‘ direkt mit uns in Kontakt treten“, so ein Sprecher des Internet-Giganten. Anspruch von Google Maps sei, „die genauesten, aktuellsten und relevantesten Informationen“ zu liefern.

Inzwischen ist es in der Straße an Wernigerodes Nordrand mit dem Hollywood-Glamour vorbei – sie heißt auch bei Google-Maps wieder „Zum Eichenholz“. „Vielleicht outet sich ja ein Fan und klärt den Spaß auf“, hofft Wernigerodes Rathaussprecher Tobias Kascha.