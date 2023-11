Jungunternehmer erhalten Regionalmarke „Typisch Harz“ vom Harzer Tourismusverband. Die beiden 22-Jährigen stellen in Benneckenstein handgefertigte Holzprodukte her.

Typisch Harz-Auszeichnung: 22-Jährige stellen im Oberharz handgefertigte Holzprodukte her

Junge Unternehmer in Benneckenstein

Benneckenstein - Holz ist ein vielseitiger Werkstoff. Mit handwerklichem Geschick lassen sich daraus viele verschiedene Produkte anfertigen. Das erkannten auch die beiden jungen Geschäftspartner Jan Weddemar und Wayne Hocke und gründeten das Unternehmen „Freaky Wood“, englisch für „Verrücktes Holz“.

Die 22-Jährigen vertreiben handgefertigte Holzprodukte, etwa Schlüsselanhänger und Dekorations-Artikel. Ihre Werkstatt haben die Jungunternehmer in Benneckenstein. Und sie haben damit Erfolg, wie sich nun zeigt.

Schlüsselanhänger und Deko

Für ihr Engagement wurden Weddemar und Hocke nun mit der Regionalmarke „Typisch Harz“ des Harzer Tourismusverbandes (HTV) ausgezeichnet. Carola Schmidt überreichte ihnen in der Werkstatt die Urkunde. „Die handwerklich hergestellten Produkte von Freaky Wood sind eine Bereicherung und ideale Ergänzung des Portfolios unserer Regionalmarke,“ zeigt sich Schmidt zufrieden. Von nun an dürfen die Schlüsselanhänger, Holzpins und Holzschilder mit dem „Typisch Harz“-Label gekennzeichnet werden.

Damit dürfte sich die Bekanntheit der zwei Jungunternehmer mit der Leidenschaft für Holz noch weiter in der Region steigern.

Pin für Klosterwanderweg

Bereits vor der jetzigen Auszeichnung ist die Arbeit dem HTV bekannt gewesen: Für die Harzer Klöster, einer Abteilung des Verbandes, stellt „Freaky Wood“ seit dem Frühjahr 2023 den offiziellen Pin für Wanderer des Harzer Klosterwanderweges her. „Der Ansteck-Pin aus Harzer Ahorn ersetzt damit den bisherigen roten Plastik-Pin als nachhaltiges Erinnerungsstück an das Wander- und Pilgererlebnis im Harz“, heißt es in einer Pressemitteilung des HTV.

Bereits seit 2021 stellen die beiden Unternehmer und Freunde ihre Waren aus Holz her. Angefangen hatten sie damals mit Schlüsselanhängern, mit der Zeit kamen dann neue und größere Produkte hinzu. Um die Echtheit und Einzigartigkeit ihrer Erzeugnisse zu unterstreichen, beantragte das junge Team die Zertifizierung mit der Regionalmarke „Typisch Harz“. Diese wurde von dem seit Anfang der 1990er Jahre existierenden Harzer Förderkreises entwickelt, der sich 2010 auflöste. Die Verantwortung ging in den HTV über.

Erste Produkte wurden 2011 ausgezeichnet

Mit Unterstützung der Agrarmarketinggesellschaften der Länder Sachsen-Anhalt und Niedersachsen unterzog der Harzer Tourismusverband die Marke einem umfassenden Neustart. Die ersten Produkte der neuen Regionalmarke „Typisch Harz“ wurden 2011 ausgezeichnet.

Über alle Kategorien hinweg sind aktuell mehr als 700 Produkte von 71 Produzenten mit dem Label zertifiziert, wie auf der Internetseite des HTV nachgelesen werden kann.