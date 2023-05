Schock für das Supermarkt-Personal in Thale: Am 5. Mai wurde die Kaufland-Filiale überfallen. Bisher ging die Polizei von einem Täter aus. Welche neuen Erkenntnisse jetzt vorliegen.

Überfall auf Kaufland in Thale: Polizei sucht jetzt nach zweitem Täter (Foto im Text)

Thale/MZ - Am Überfall auf den Kaufland-Supermarkt in Thale waren offenbar mindestens zwei Täter beteiligt. Bislang fahndete die Polizei nach der schweren räuberischen Erpressung, die sich am Freitagabend, 5. Mai, zutrug, nur nach einem Mann.