Reisemagazin wertet Google-Rezensionen aus Überraschungssieg: Wernigerodes Bahnhof ist der beste in Deutschland – trotz massiver Kritik
Vor Ort hagelt es Kritik, online gibt es Bestnoten: Ein Reisemagazin kürt Wernigerodes Hauptbahnhof zum besten Deutschlands. Das sorgt selbst bei der Deutschen Bahn und der Stadtverwaltung für Erstaunen.
02.03.2026, 06:15
Wernigerode. - Damit hätte wohl kaum ein Wernigeröder gerechnet: Der Hauptbahnhof der Harzstadt ist der beste in ganz Deutschland. Zu diesem Ergebnis kam eine aktuelle Analyse eines Online-Reisemagazins. Aber wie passt das mit der massiven Kritik wegen Vandalismus und fehlender Sauberkeit zusammen?