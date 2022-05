Freizeitspass Ultrashot bei Harzdrenalin: Nicht alle Besucher dürfen mitmachen

Wie wärs damit, am Wochenende die neue Attraktion im Harz auszuprobieren und sich per Ultrashot gen Himmel schießen zu lassen. Einige Termine sind schon ausgebucht. Doch was müssen Teilnehmer beachten? Dürfen Kinder bereits in die Luft gehen? Und wie schwer darf man maximal sein? Geschäftsführer Stefan Berke kennt die Antworten.