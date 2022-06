Freizeit Ultrashot: Darum stand neuer Katapult-Turm bei Harzdrenalin einen Tag still

In Sekundenschnelle in den Himmel katapultiert werden – das können Mutige bei Harzdrenalin. Die neue Attraktion „Ultrashot“ stand nun aber einen Tag still. Der Erfinder und Betreiber berichtet, warum ihn das sogar freut.