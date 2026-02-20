Trotz anhaltender Proteste will die Bundeswehr ihr Brocken‑Camp durchziehen – und bestätigt nun erstmals zentrale Eckpunkte. Was ab Mitte Mai konkret auf dem Harzgipfel geplant ist.

Anfang 2026 sorgten Militärhubschrauber auf dem Brocken im Harz für Aufsehen. Die Bundeswehr plant dort ein Karriere-Camp.

Schierke. - Die Bundeswehr hält trotz Protests und Petitionen an ihrem ab Mitte Mai auf dem Brocken geplanten Karriere-Camp fest und feilt nun an Details. Einige hat ein Sprecher des Bundesamts für das Personalmanagement der Bundeswehr jetzt auf Nachfrage gegenüber der Redaktion benannt und damit zugleich bereits publizierte Informationen offiziell bestätigt.