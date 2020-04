Unbekannte haben vermutlich am Ostermontag zwei Dutzend Eimer mit Farb- und Bitumenresten in einem Bachlauf bei Derenburg illegal entsorgt.

Jens Müller ist seit 1999 Mitarbeiter der Volksstimme. Zuvor hat er an der MLU in Halle ein Studium der Polytechnik mit dem Diplom abgeschlossen. Nach seinem Volontariat bei der Deister- und Weserzeitung (Hameln) arbeitete er als Pressereferent des Landkreises Quedlinburg, als Sportredakteur der Wernigeröder Zeitung und als freier Redakteur für die Mitteldeutsche Zeitung und den Generalanzeiger. jens.mueller@volksstimme.de ›

Derenburg l Diesen Ostermontag haben sich die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus Derenburg und Heimburg wahrlich anders vorgestellt: Um 9.40 Uhr wurden sie zu den Trockenen Wiesen an der Landesstraße 84 gerufen. Am Zulauf vom Schnee- zum Hellbach hatten Unbekannte 33 Eimer mit Farb- und Bitumenresten sowie Verdünnungsmittel einfach in den Bach geworfen. „Wir haben insgesamt sieben Ölsperren in den Bach gelegt, damit das kontaminierte Wasser nicht in den Angelteich gelangen konnte“, erklärte Einsatzleiter André Salomon.

Zu diesem Zeitpunkt war der Bachlauf nach seinen Schätzungen bereits auf einer Länge von rund 700 Metern verunreinigt. Während die Kameraden die Eimer herausholten, wurde das nachfließende Wasser aus dem Hellbach in einen trocken liegenden Graben auf der gegenüberliegenden Wegseite gepumpt. Die herbeigerufenen Spezialisten der Firma TopCar saugten schließlich die an der Wasseroberfläche schwimmenden Farbreste ab. Ölige Bestandteile wurden mit Absorptionsmatten gebunden. Mit Spaten wurden zudem die Flächen der Böschungen ausgehoben und in Kübel geschaufelt, die mit der weißen und roten Farbe bespritzt worden waren. Nachdem rund 1000 Liter kontaminiertes Wasser in Spezialtanks gesaugt und die Ölfangmatten eingesammelt waren, wurden die betroffenen Uferbereiche noch mit einem speziellen und biologisch abbaubaren Bindemittel besprüht.

Wie Derenburgs Wehrleiter André Salomon mitteilte, waren insgesamt 22 Kameraden aus Derenburg und Heimburg vor Ort. Gegen 15 Uhr war ihr Einsatz beendet. Ein großes Lob richtete Salomon an die aufmerksame Spaziergängerin aus Derenburg, die den Umweltfrevel entdeckt und sofort gemeldet hatte, sowie an die Beamten der Polizei und den Mitarbeiter des Kreis-Umweltamtes, die ebenfalls schnell vor Ort waren - trotz Corona-Krise und den Osterfeiertagen.

Bilder Um die letzten Farbreste zu binden, werden die Uferränder mit einem speziellen Bindemittel besprüht. Foto: Jens Müller



Die TopCar-Mitarbeiter Burkhard Stange (nicht im Bild), Dirk Hentschel, Dennis Brandt und Andreas Grunert (von rechts) bei den Absaug- und Reinigungsarbeiten...



So fand eine Spaziergängerin am Montagmorgen den Zulauf vom Schnee- in den Hellbach vor: voller Farbeimer. Foto: Sven Hädicke



Die bei Aderstedt in den Straßengraben geworfenen Farbeimer samt Verpackungsmüll. Foto: Maik Berger



Ebenfalls vor Ort waren Vorstandsmitglieder des Angelvereins „Holtemme“, der den beliebten Angelteich am Hellbach bewirtschaftet und dort jährlich für einen kontinuierlichen Fischbesatz sorgt. Laut André Salomon konnte mit dem Feuerwehreinsatz ein Schaden von mehreren zehntausend Euro verhindert werden.

Derweil hat der Umweltfrevel noch weitere Kreise gezogen. Montagmittag waren an der Straße zwischen Böhnshausen und Mahndorf weitere Farbeimer entdeckt und von den Kameraden der Feuerwehr eingesammelt worden. Zudem wurde dabei bekannt, dass bereits am Karfreitag solche Farbeimer an der Landesstraße 78 zwischen Aderstedt und Gunsleben sowie zwischen Aderstedt und Pabstorf in den Straßengräben gefunden wurden - wahrscheinlich nur eilig von einer Ladefläche geworfen. „Denn die Eimer waren aufgebrochen“, schildert Aderstedts Ortsbürgermeister Maik Berger (SPD) das Szenario.

Er ruft deshalb alle Einwohner auf, die eventuell etwas gesehen haben, sich bei der Polizei zu melden. Bei den sowohl in Aderstedt als auch in Derenburg entsorgten Farbeimern handelt es sich um Profi-Ware von Markenfirmen in größeren Gebinden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.