Kommt ein Gartenfeuer-Verbot in Wernigerode?

Sollten Gartenfeuer der Umwelt zuliebe in Wernigerode und den Ortsteilen verboten werden? Diese Vorschlag der Grünen sorgt für eine hitzige Debatte.

Wernigerode - Die einen sagen, es ist längst überfällig, für andere ist es ein Einschnitt in die private Lebensweise: das grundsätzliche Verbot von Gartenfeuern in Wernigerode. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen feuert mit ihrem Antrag für ein solches eine hitzige Debatte im jüngsten Stadtrat an.