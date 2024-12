Nehmen es Anbieter auf dem Wernigeröder Weihnachtsmarkt mit der Nachhaltigkeit nicht so genau? Das wirft die Initiative „Parents for Future“ zwei renommierten Standbetreibern vor. Wie die Beschuldigten und die Wernigerode Tourismus GmbH (WTG) darauf reagieren.

Umweltsünden auf dem Wernigeröder Weihnachtsmarkt? „Parents for Future“ prangert Gastronomen an

Kritik an fehlender Nachhaltigkeit

Ist der Wernigeröder Weihnachtsmarkt nicht nachhaltig genug? Diese Frage wirft die Umweltinitiative "Parents for Future" auf.

Wernigerode. - Müssen Besucher beim Schlemmen auf dem Wernigeröder Weihnachtsmarkt ein schlechtes Gewissen haben? Im Namen der Initiative „Parents for Future Wernigerode“ prangert Detlef Rothert an, dass nicht alle Leckereien so serviert werden wie gesetzlich vorgegeben. Insbesondere zwei renommierte Gastronomen sind im Fokus seiner Kritik.