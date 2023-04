Am Sammelpunkt vor der Feuerwehr versammelten sich die meisten der Helfer zum Erinnerungsfoto. Einige andere waren da schon zu Hause oder noch auf dem Rückweg von ihrem Einsatz. Insgesamt wurden rund 60 Helfer beim Umwelttag in Stapelburg gezählt.

Stapelburg - Betrachtet man alle Dinge, die am Sonnabendvormittag im Ort und am Ortsrand von Stapelburg gefunden wurde, so könnte man glauben, dass sie einer komplexen Haushaltsauflösung entstammen. Unrat aller Art fand sich an, von zwei Matratzen über alte Fahrräder bis hin zu einer Waschmaschine.