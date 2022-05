Umzug der Stabkirche Stiege mit einem letzten Hammerschlag besiegelt

Eine komplette Kirche zieht um. Was nach Utopie klingt, wird im Oberharz-Ort Stiege Wirklichkeit. Nun fand am neuen Standort das Richtfest für die Kapelle statt.

Stiege - Etwas mehr als 30 Hammerschläge benötigt Helmut Hoppe, bis der Fachwerk-Nagel – in der Fachsprache Dollen genannt – im Eingangsbereich der Stieger Holzkirche versenkt ist. „Kein Schlag ist daneben gegangen“, sagt der 84-Jährige augenzwinkernd. Immerhin ist er ein Fachmann als gelernter Dachdeckermeister. Doch seine berufliche Qualifikation ist nicht der einzige Grund, warum ihm die Ehre gebührt, den symbolischen letzten Nagel einzuschlagen: Er gehört von Beginn an zu den Wegbereitern eines utopisch anmutenden Plans: dem Versetzen der Stabkirche aus dem Wald rein in den Ortskern.