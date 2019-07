Bei Börnecke sind an einer Kreuzung zwei Autos miteinander kollidiert. Die beiden Fahrer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Börnecke (vs) l Bei einem Unfall am Montagmorgen in der Nähe von Börnecke sind zwei Menschen zum teil schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei Harz mit. Den Angaben nach kollidierte ein 81-jähriger Autofahrer auf der Blankenburger Straße aus Richtung Börnecke kommend an der Kreuzung zu L85 mit dem Dacia einer 49-Jährigen. Dabei wurde der Mann schwer und die Frau leicht verletzt. Beide kommen aus Blankenburg.

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zum Unfallhergang machte die Polizei keine Angaben.