Die Polizei hat das Hotel in Allrode nach der Explosion gesperrt. Symbolfoto: Tim Reckmann / pixelio.de

Ein Hotel-Mitarbeiter wurde bei einer Explosion im Thalenser Ortsteil Allrode schwer verletzt. Er konnte noch nicht befragt werden.

Allrode (mg) l Schwer verletzt hat sich ein 18-Jähriger bei einer Explosion im Thalenser Ortsteil Allrode. Das Unglück in einem Hotel geschah am Sonntag, 28. Juli, gegen 21.20 Uhr, berichtet ein Sprecher des Polizeireviers Harz. Der Hotel-Mitarbeiter aus der Stadt Thale musste in eine Spezialklinik geflogen werden.

Die genauen Hintergründe des Unglücks sind noch unbekannt, ein Unfall könne nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei weiter. Teile des Hotel-Gebäudes in Allrode wurden für weitere Untersuchungen vorübergehend gesperrt. Die Beamten konnten den Geschädigten wegen der Schwere seiner Verletzungen noch nicht zu dem Sachverhalt befragen.