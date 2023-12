Unfallgefahr? Autofahrer in Wernigerode ignorieren Sperrung

Die untere Breite Straße in Wernigerode ist noch bis 22. Dezember gesperrt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode. - Wernigerodes untere Breite Straße ist in der Adventszeit für Autos gesperrt. Der Grund: die Sicherheit der Weihnachtsmarktbesucher, die in Massen vom Angerparkplatz in die Altstadt strömen und sorglos auf der Fahrbahn schlendern. Doch die temporäre Sperrung stößt auf Kritik.