Ungemäht, zugewachsen und zugemüllt: Elbingerodes Ortsräte üben Kritik

Mehr Ordnung und Sauberkeit fordern Einwohner und Räte in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrat in Elbingerode.

Manfred Rose sieht zahlreiche Mängel an dem Wassereinlauf am Roten Weg.

Elbingerode -Um die Ordnung und Sauberkeit in Elbingerode ist es derzeit nicht zum Besten bestellt – darüber herrschte in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Einigkeit bei Ratsmitgliedern und Einwohnern. „Wir sind nicht zufrieden mit dem, was in der Stadt passiert“, sagte Ortsbürgermeister Rudolf Beutner (CDU), der eigens „Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit“ als selbstständigen Punkt auf die Tagesordnung hatte setzen lassen.