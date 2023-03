Die Polizei ermittelt nach einem Unfall im Harz. Ein Mädchen stürzte von einem Balkon in einem Neubaugebiet in Thale.

Unglück im Harz: Mädchen stürzt in Thale aus dritter Etage

Die Polizei hat zum Unfallhergang in Thale Ermittlungen aufgenommen.

Thale - Entsetzen und Fassungslosigkeit nach einem tragischen Unglück im Thalenser Neubaugebiet: Am Donnerstagnachmittag (2. März) ist ein 15-jähriges Mädchen von einem Balkon in der dritten Etage in die Tiefe gestürzt.