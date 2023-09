Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Güntersberge/MZ - 4.460 Euro pro Monat für die Unterbringung einer dreiköpfigen ukrainischen Familie im ehemaligen Ferienpark in Güntersberge? Ist das nicht zu viel? Diese Frage stellte sich vielen Lesern bei der Lektüre des Textes über einen in den sozialen Medien im Landkreis Harz verbreiteten Leistungsbescheid, in dem den Kriegsflüchtlingen vom Jobcenter Harz (Koba) eine monatliche Summe von 5.553 Euro zuerkannt worden ist. Von diesem Geld allerdings erhielten die Ukrainer nach Auskunft der Koba nur 1.093 Euro − der Rest ging für Logis und Heizkosten an den Landkreis Harz. „Die Leute in Harzgerode nehmen diese Summen erschrocken zur Kenntnis“, sagte Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise (CDU).