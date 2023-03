Unternehmen plant weiter Glasfaserausbau in der Stadt Oberharz

Das Unternehmen UGG plant den Ausbau des Glasfasernetzes in der Stadt Oberharz am Brocken. Konkretes ist aber noch nicht zu erfahren.

Oberharzstadt - Das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) befinde sich derzeit in der Planung für den Ausbau des Glasfasernetzes in der Stadt Oberharz am Brocken. Dies teilt Unternehmenssprecher Jens Lauser auf Volksstimme-Nachfrage mit.