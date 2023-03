Was tut sich am Amtshaus in Elbingerode? Wie es mit dem historischen Gebäude am Schlosspark weitergeht, erklärt der Eigentümer, ein Unternehmer aus Frankfurt/Main.

Unternehmer will Amtshaus in Elbingerode wiederbeleben

Unternehmer Djordje Oljaca will das historische Amtshaus in Elbingerode sanieren lassen.

Elbingerode - Unter seinen Sohlen knirscht gesprungenes Glas, als Djordje Oljaca in den Flur tritt. „Es sieht schlimmer aus, als es ist“, sagt der Unternehmer und lässt den Blick über Tapeten gleiten, die in langen Bahnen von Wänden und Decken herabhängen. Im alten Amtshaus in Elbingerode sieht es wüst aus, doch der Eigentümer ist optimistisch, dass in dem historischen Gebäude in absehbarer Zeit wieder Leben einziehen wird.