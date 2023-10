Übernachtungsgäste genießen viele Vorzüge und Ermäßigungen in Wernigerode – Einheimische dagegen nicht. Das soll sich ändern.

Mehrere Millionen Touristen zählt die Harzstadt Wernigerode jährlich. Die Einwohner profitieren davon, tragen aber auch die Last.

Wernigerode. - Wernigerode ist attraktiv und touristenfreundlich. Übernachtungsgäste zahlen Kurtaxe, erhalten dafür das Wernigerode-Ticket, fahren kostenlos Bus im Harz und genießen in Wernigerode und der Region in vielen Freizeiteinrichtungen Rabatte – unter anderem in Schierkes Arena, im Miniaturenpark oder im Harzmuseum. Im Gegensatz zu den Einheimischen. Ist das gerecht?