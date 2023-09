Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode - Mit Säbel und Teleskopschlagstock, davon ist das Amtsgericht in Wernigerode nun überzeugt, haben zwei Männer im Februar eine Wohnung im Wernigeröder Harzblick gestürmt. Dort attackierten sie einen Mann und verletzten ihn so schwer an Kopf und Händen, dass er mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden musste. In den vergangenen Tagen mussten sich die beiden Halberstädter dafür vor Gericht verantworten. Nun gibt es ein Urteil.