Veckenstedterin bewahrt Fische vor dem Tod

Veckenstedt - Er ist wieder einmal komplett ausgetrocknet, der Rammelsbach bei Veckenstedt. Die fehlenden Niederschläge der vergangenen Wochen haben den aus Drübeck kommenden Bach versiegen lassen. Eine der letzten Stellen, an denen noch ein letzter Rest Wasser zu finden war, war Ende vergangener Woche der Bereich an der innerörtlichen Furt in Veckenstedt. Und an eben diesen letzten Pfützen war Leni Hartmann aktiv.