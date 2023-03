Im Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Oberharz am Brocken steht, dass Vereine stärker an den Kosten für Gebäude und Sportstätten beteiligt werden sollen.

Das Dorfgemeinschaftshaus in Trautenstein zählt zu den Gebäuden in der Stadt Oberharz, die auch von Vereinen genutzt werden.

Oberharzstadt - Fast drei Millionen Euro Minus im aktuellen Haushalt: Die Stadt Oberharz am Brocken muss Einnahmen erhöhen und Kosten senken. Eine Möglichkeit wäre, bei den Vereinen der Heimat- und Brauchtumspflege sowie den Sportvereinen anzusetzen – so steht es im Haushaltskonsolidierungskonzept, das derzeit in den Ortschaftsräten, den Ausschüssen und abschließend in der kommenden Woche im Stadtrat beraten wird.