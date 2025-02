Seit Jahren ist kurz vor Tanne die Fahrbahn auf der Landesstraße 98 an einer Stelle verengt, der Verkehr wird dort mit einer Ampel geregelt. Nun gibt es Neuigkeiten, wie es mit der Baustelle weitergeht.

Die Ampel an der "ewigen Baustelle" auf der L98 zwischen Tanne und Königshütte.

Tanne. - Es ist mittlerweile zur Gewohnheit geworden. Kurz bevor Autofahrer aus Richtung Königshütte Tanne erreichen, müssen sie oft an einer Ampel stehenbleiben, umgekehrt genauso. Die betroffene Landesstraße 98 ist an dieser Stelle nur einseitig befahrbar. Doch nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen, die aber auch Schwierigkeiten mit sich bringen.