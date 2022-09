Vergessene Luftfahrt-Pioniere: Als Oberharzer einen Flugplatz bauen wollten

Die Benneckensteiner Flugpioniere vor dem Start ihres „Grunau 9“-Eigenbaus am 27. September 1936.

Benneckenstein - Sich gleich den Vögeln in die Luft zu erheben, war der Traum der Menschheit. Den Gebrüdern Montgolfier und dem Physiker Rozir gelang dieses Kunststück mit einem Heißluftballon als erste im Jahre 1783 in Frankreich. Der Deutsche Otto Lilienthal (1848-1896) setzte die Prinzipien des Vogelflugs um und konstruierte die ersten Flugapparate, die in der Lage waren, kurze Strecken durch die Luft zu segeln.