Die Zukunft des Schierker Rathauses sorgt erneut für Diskussionen – und der Wernigeröder Oberbürgermeister zieht überraschend die Reißleine beim Sanierungsplan. Doch was steckt hinter dem plötzlichen Kurswechsel?

Verkaufen oder Sanieren? Hängepartie um marodes Schierker Rathaus geht weiter

Schierke. - Die Frage, was aus Schierkes Rathaus wird, hat zuletzt für jede Mengel Wirbel in Wernigerode gesorgt. Nun ist der Vorschlag der Stadtverwaltung, zunächst das Souterrain des Denkmals als Domizil für Vereine aus dem Brockendorf zu sanieren, vom Tisch - vorerst.