Wie Krater: Riesige Schlaglöcher in Wernigerode nerven Autofahrer

Tiefe Schlaglöcher säumen die Straße Kupferhammer in Wernigerode und behindern die Autos im Verkehr.

Wernigerode. - Autofahrer in Wernigerode kommen derzeit aus dem Fluchen nicht heraus. Seit dem letzten Frost Anfang Dezember säumen Schlaglöcher die Straßen. Jetzt ist es wieder eisig, was den Zustand der Straßen weiter verschlechtert. In der Straße Kupferhammer scheppert es besonders heftig.