Verkehrshindernis? Streit um Minikreisel auf B 244: Wernigeröder fordern Rückbau (mit Karte)

Vielen Autofahrern in Wernigerode ist er ein Dorn im Auge – der Kreisverkehr in der Johann-Sebastian-Bach-Straße (B 244). Sie sehen ein erhöhtes Unfallrisiko. Was die Polizei dazu sagt.