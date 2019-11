Die Landstraße zwischen Thale und Friedrichsbrunn im Harz ist in beiden Richtungen voll gesperrt.

Thale l Wer an diesem Wochenende das schöne Herbstwetter nutzen möchte, um von Thale aus mit dem Auto zum Hexentanzplatz zu starten, sollte unbedingt mehr Zeit und Umwege einplanen. Denn die Landstraße 240 zwischen Thale und Friedrichsbrunn wurde laut Polizei in beide Richtungen voll gesperrt. Der Grund: auf der Strecke droht gefährlicher Steinschlag. Jederzeit können sich Brocken aus dem Fels lösen und zu gefährlichen Geschossen werden. Autofahrer sollten die Absperrungen nicht einfach umfahren - es besteht Lebensgefahr. Auf der Straße liegen bereits zahlreiche große und kleine Gesteinsbrocken. Wie die Polizei Halberstadt am Samstagmittag mitteilte, sollen Experten am Montag die Lage neu beurteilen. Erst danach wird es weitere Entscheidungen geben.