Verpackungssteuer: Folgt Wernigerode dem Vorbild von Tübingen, um Vermüllung in Griff zu bekommen?

Sonderabgabe für Einweggeschirr in Handel und Gastronomie

Wernigerode - Tübingen macht es vor: Eine Verpackungssteuer für Einweggeschirr, Einwegverpackungen und für Einwegbesteck. Durch die Steuer - so die Hoffnung – wird weniger Müll in der Stadt produziert. Gleichzeitig fließt Geld in die Stadtkasse. Ein Weg für Wernigerode?