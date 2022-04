Verpuffung in Hüttenrode:  Feuerwehr im Einsatz

Die Polizei, drei Feuerwehren und ein Schornsteinfeger rückten am Samstagmorgen in den Blankenburger Ortsteil aus.

Hüttenrode - Die Rettungskräfte sind am Sonnabendmorgen nach Hüttenrode gerufen worden. Gegen 7.15 Uhr nahmen die Bewohner eines Hofes in dem Blankenburger Ortsteil Rauch wahr, der aus dem Keller drang, heißt es auf Volksstimme-Nachfrage aus dem Harzer Polizeirevier in Halberstadt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Hüttenrode, Cattenstedt und Blankenburg rückten aus, wie die Blankenburger Wehr über das soziale Netzwerk Facebook mitteilt.