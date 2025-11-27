weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Sanierung in Schierke: Verwunschenes Schmuckstück im Harz: So wird die Villa „Am Brocken" zum Ferienparadies

Sanierung in Schierke Verwunschenes Schmuckstück im Harz: So wird die Villa „Am Brocken“ zum Ferienparadies

Die historische Villa „Am Brocken“ in Schierke bekommt neues Leben: Ein Investor aus dem Harz wagt die Sanierung trotz hoher Kosten. Was das Gebäude so einzigartig macht und wie es künftig genutzt werden soll.

Von Ivonne Sielaff 27.11.2025, 06:15
Die alte Villa am Barenberg in Schierke (Harz) soll wieder in ganzer Pracht glänzen. Das Haus wurde 1897 erbaut.
Die alte Villa am Barenberg in Schierke (Harz) soll wieder in ganzer Pracht glänzen. Das Haus wurde 1897 erbaut. Foto: Ivonne Sielaff

Schierke. - Sie sieht ein bisschen verwunschen aus - die Villa am Barenberg 11 in Schierke. Die urige Steinmauer vor dem Haus, das Türmchen auf dem Dach, die verschachtelte Architektur. Für die Villa „Am Brocken“ brechen nun neue Zeiten an. Das Gebäude wird gerade aufwendig saniert.