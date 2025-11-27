Sanierung in Schierke Verwunschenes Schmuckstück im Harz: So wird die Villa „Am Brocken“ zum Ferienparadies
Die historische Villa „Am Brocken“ in Schierke bekommt neues Leben: Ein Investor aus dem Harz wagt die Sanierung trotz hoher Kosten. Was das Gebäude so einzigartig macht und wie es künftig genutzt werden soll.
27.11.2025, 06:15
Schierke. - Sie sieht ein bisschen verwunschen aus - die Villa am Barenberg 11 in Schierke. Die urige Steinmauer vor dem Haus, das Türmchen auf dem Dach, die verschachtelte Architektur. Für die Villa „Am Brocken“ brechen nun neue Zeiten an. Das Gebäude wird gerade aufwendig saniert.