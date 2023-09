Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens, wie etwa beim Thema Kitas im Harz: Leser loben zwar das Engagement der Erzieher, kritisieren aber, dass es viel zu wenig Personal gibt. Wo sie sonst noch Probleme sehen.

Viel zu wenige Erzieher im Harz: Eltern beklagen große Personalnot in Kitas

Familienleben in Sachsen-Anhalt

Die Familienumfrage zeigt eindeutig, wo Eltern im Landkreis Harz Probleme sehen – und was aus ihrer Sicht gut läuft.

Landkreis Harz - Einwohner im Landkreis Harz beklagen die personelle Not in Kindertagesstätten (Kitas). Das geht aus der Familienumfrage der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung hervor, an der landesweit rund 12.000 Leser teilnahmen.