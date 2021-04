Viele Einsätze, guter Nachwuchs: Kameraden in Cattenstedt benötigen dringend mehr Platz

Cattenstedt

Eine für einen kleinen Ort wie Cattenstedt relativ hohe Zahl an Feuerwehr-Einsätzen auf der einen Seite und eine konstant gute Personalstärke der aktiven Einsatzabteilung auf der anderen Seite haben ein Dauerthema nun noch stärker in den Fokus rücken lassen: „Unser größtes Problem ist die schlechte räumliche Situation“, sagt Ortswehrleiter Werner Greif und drängt auf eine Verbesserung.

Da er gleichzeitig auch Stadtwehrleiter von Blankenburg ist und in dieser Funktion alle Wehren mit ihren Sorgen und Nöten im Blick haben muss, hatte er die Bedürfnisse seiner eigenen Kameraden immer wieder zurückgestellt. „Vieles war halt noch dringlicher“, gesteht Greif. In den zurückliegenden Jahren wurden daher zahlreiche Projekte in anderen Orten angeschoben, darunter der dringend notwendige und längst überfällige Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Börnecke. „Auch in Timmenrode stehen wir vor einer guten Lösung für die Kameraden“, zeigt sich Werner Greif sehr froh darüber, dass sich dort die Bedingungen bald deutlich verbessern werden.

Machbarkeitsstudie erstellt

Parallel werde nun aber die Erwartungshaltung seiner eigenen Kameraden höher, die er jahrelang vertrösten musste: „Ihre Geduld ist langsam am Ende“, so Greif. Deshalb habe er gemeinsam mit der Stadtverwaltung nach Lösungen gesucht, um nun auch die Situation in Cattenstedt zu verbessern.

Im Detail geht es um die Umkleiden und Duschen. „Unsere Jugendfeuerwehr hat dank der Unterstützung unserer Sportfrauen einen Raum bekommen, wo sie ihre Ausrüstung und Geräte lagern können. Die Mitglieder der Kinderfeuerwehr haben in Absprache mit den Eltern ihre Sachen aber zuhause“, erläutert der Wehrleiter. Durch die Corona-Pandemie sei zudem viel deutlicher geworden, wie kritisch das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln im Einsatzfall ist. „Normalerweise müssten sich die Kameraden dann nacheinander umziehen“, so Greif. Deshalb müsse sich die räumliche Situation deutlich verbessern.

Nur ein bezahlbares Modell in Sicht

Eine von der Stadtverwaltung erarbeitete Machbarkeitsstudie habe bereits verschiedene Szenarien untersucht, wobei wohl nur eine die realistische Chance hat, verwirklicht zu werden: ein Erweiterungsbau hinter dem Gerätehaus und der alten Schule. „Hier sehen wir die einzige Chance, zu vernünftigen Konditionen unsere Situation zu verbessern.“ Doch auch dies werde wohl ohne Fördermittel nicht zu stemmen sein, so Greif.

Hoffnung auf Fördermittel

Hoffnung setzt er auf das europäische ELER-Programm zur Förderung des ländlichen Raums. Das Beantragen sei zwar aufwändiger, dafür wäre eine höhere Fördersumme möglich. „Wir versuchen, für 2023 eine Förderung anzumelden“, so der Wehrleiter. „Denn das Problem brennt den Kameraden auf den Nägeln“, weiß Greif.

79 Einsätze im vergangenen Jahr

Gerade seine Cattenstedter Mitstreiter sind Jahr für Jahr überdurchschnittlich oft im Einsatz. „Unsere Zahlen haben sich auf einem hohen Niveau eingependelt“, erklärt der Ortswehrleiter. Im vergangenen Jahr rückten die Aktiven zu 79 Einsätzen aus. 39 Mal wurden sie zu Bränden alarmiert, 24 Mal allein durch Brandmeldeanlagen. Spitzenreiter war dabei einmal mehr das Blankenburger Thie-Krankenhaus mit elf Alarmierungen, wobei dort oftmals der Handdruckmelder mutwillig betätigt wurde. 27 Mal leisteten die Cattenstedter technische Hilfe. So sicherten sie unter anderem bei Verkehrsunfällen Unfallstellen ab sowie Starts und Landungen von Rettungshubschraubern. Darüber hinaus unterstützten sie den Rettungsdienst mit Tragehilfen und räumten umgestürzte Bäume von Wegen. Sechs Mal wurde im vergangenen Jahr auch der Mantrailer angefordert. Der Personenspürhund war unter anderem im Brockengebiet, in Bernburg und Magdeburg im Einsatz, um vermisste Personen zu finden.

27 Kameraden in der aktiven Einsatzabteilung

Besonders in Erinnerung geblieben sei den Kameraden der Großeinsatz in der Blankenburger Mühlenstraße am 15. Dezember, wo neben einer Wohnanlage ein Gartenhaus brannte. „Das war ein echtes Erfolgserlebnis für die Kameraden, weil sie dort nicht nur konkret Hilfe leisten konnten, sondern auch gesehen haben, wie Polizei, Rettungsdienst und Katastrophenschutz Hand in Hand arbeiteten. Das hat gezeigt, dass sich die vielen Stunden Ausbildung auszahlen.“

Aktuell sind in der Cattenstedter Einsatzabteilung 27 Kameraden aktiv. Drei „Rookies“, wie Greif die frisch aufgenommenen Kameraden nennt, wurden direkt von der eigenen Jugendfeuerwehr übernommen.