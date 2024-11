Lindenallee und Burgberg Viele Falschabbieger: Kreuzung in Wernigerode verwirrt Ortsunkundige - jetzt reagiert Harz-Stadt

Eine Kreuzung mitten in Wernigerode raubt vielen ortsunkundigen Autofahrern den Nerv: Sie biegen falsch ab und müssen in einer engen und steilen Sackgasse wenden. Nun will die Verwaltung der Harz-Stadt an der Stelle für Klarheit sorgen.