Wernigerode (vs) Die Bauarbeiten im Bereich der Krankenhauskreuzung sind beendet, an diesem Wochenende werden die Absicherungen wieder abgebaut, der Bereich ist damit für den Straßenverkehr wieder passierbar. Weitere Arbeiten sind in den kommenden Wochen lediglich noch in den Randbereichen und Gehwegen im Baubereich erforderlich, teilt Björn-Andre Richter vom Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode (WAHB) in einer Presseinformation mit.

