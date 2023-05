Der Oberharzer Ferienpass ist fertig. Welche Abenteuer werden den Kindern und Jugendlichen geboten? Wo ist der Pass erhältlich und was kosten die Angebote?

Von Lasertag bis Mittelalter: Das erwartet Oberharzer Jugendliche in den Sommerferien

Lasertag in Magdeburg steht bei Kindern und Jugendlichen aus dem Oberharz am 28. Juli auf dem Programm. Es ist eines der Ferienpass-Angebote, die die Stadtjugendpflege zusammengestellt hat.

Elbingerode - Sechs Wochen Sommerferien – damit in dieser Zeit Langeweile keine Chance bekommt, gibt es für Kinder und Jugendliche der Stadt Oberharz am Brocken einen Ferienpass. In diesem Jahr ist er mit 18 ganz unterschiedlichen Aktionen und Ausflügen gespickt.