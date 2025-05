Tanne. - Nicht mehr lange, dann wird in Tanne wieder der Kuhball gefeiert. Am Sonntag, 25. Mai, wird das traditionelle Fest wieder gefeiert. Einen Tag zuvor, am Samstag, 24. Mai, veranstalten Thieleckes vom Brockenbauer einen Tag des offenen Hofes. Weil sich in diesem Jahr die Wiederaufnahme der Zucht des Roten Höhenviehs zum 30. Mal jährt, gibt es zusätzlich bereits am Sonntag, 18. Mai, ein weiteres Angebot.

Anlässlich des Jubiläums wird Tannes Ortsbürgermeister Christian Resow (parteilos) eine Wanderung anbieten. Treffpunkt für die Tour ist der Wandertreff Lindenwarte in Tanne um 10 Uhr. Gewandert wird rund acht Kilometer auf dem Harzer Höhenvieh-Pfad mit einem Abstecher zum Kapitelsberg, informiert Christian Resow. Eine vorherige Anmeldung für die Wanderung sei nicht nötig. Während der Tour werde Resow Wissenswertes über das Harzer Rote Höhenvieh erzählen.

Mit dem Tanner Kuhball wird traditionell der erste Viehaustrieb auf die Weiden mit einem Festumzug gefeiert. Nach mehrjähriger Unterbrechung wurde Anfang der 1990er Jahre wieder eine Rinderherde durch den Ort geleitet. Erwartet werden rund 2.000 Besucher.