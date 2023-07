„The Last Show on Earth“, auf deutsch: Die letzte Show auf Erden, wird am Donnerstag, 17. August, auf der Waldbühne gezeigt.

Benneckenstein - Zwischen einem norwegischen Kurort und einem Schlachthof in der deutschen Provinz liegen für gewöhnlich Welten. Was das eine dennoch mit dem anderen zu tun hat, erfahren Freunde der darstellenden Künste am kommenden Freitag, 4. August, um 20.30 Uhr auf der Waldbühne in Benneckenstein. Dann feiert „Die Staatsfeindin“ ihre Premiere – als eine von zwei Eigenproduktionen des diesjährigen Theaternatur-Festivals.

Für das Schauspiel hat Regisseurin Paula Thielecke sich bei dem Gesellschaftsdrama „Der Volksfeind“ von Henrik Ibsen bedient und daraus die Heldinnengeschichte der Polina Plau gestrickt, die im Schlachthof ihrer Familie für das Richtige und Gute kämpft. Die Inszenierung verspricht, laut, bunt und grotesk zu werden. „Ästhetisch bewegen wir uns vom ,Bergdoktor’ zu David Lynch, mit ganz viel Louis-de-Funès-Slapstick“, erklärte die Regisseurin am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms im Werk 3 in Benneckenstein.

Wie bei Ibsen gehe es um die großen Fragen – um die Familie, um Lebenslügen und die entscheidenden Momente, in denen die Weichen für alles Folgende gestellt werden, erläutert Paula Thielecke. Wichtig sei ihr und ihrem zehnköpfigen Team jedoch, gerade die tragischen Momente mit Humor zu präsentieren. Freuen dürfe man sich in der gut eineinhalbstündigen Aufführung zudem auf Live-Musik, Kampfszenen und Spezialeffekte.

Bäume an der Bühne

Ein Motto hat das diesjährige Festival – anders als seine Vorgänger – nicht, ein Satz habe sich jedoch unter den Mitwirkenden eingebürgert, verrät Franziska Hirschelmann vom Verein Kulturrevier Harz: „Kaum Wald, dafür jede Menge Theaternatur.“ Wobei gerade am zentralen Veranstaltungsort, der Waldbühne, sich noch ein kleiner Flecken Mischwald vom Kahlschlag der Umgebung abhebe.

Darüber hinaus gebe es Inhalte, die die Inszenierungen des nunmehr neunten Harzer Theaterfestivals verbinden. Es gehe etwa um eigene wie fremde Horizonte und die Frage, wie der Blick über den Tellerrand gelinge, so Jan-Hendrik Hermann vom Festivalteam. „Leitend ist die Frage, wofür es sich zu kämpfen lohnt in einer Gesellschaft, die immer weiter auseinanderdriftet.“

Die Gesellschaft des Gastgeberortes steht in der zweiten Eigenproduktion des Festivals im Mittelpunkt. Die performative Ortsbegehung „Brandspuren“ führt Schauspieler und Zuschauer nach Benneckenstein. Start ist an der Feuerwache, und passend zum Titel hat unter anderem die freiwillige Feuerwehr großen Anteil an der Inszenierung. Auf dem Weg zum Harzbad werden in zweieinhalb Stunden zahlreiche weitere Mitspieler aus dem Ort einbezogen, verspricht Livia Vogt, die mit Jasmin Schädler die Performance entwickelt hat.

Mehr Austausch gewünscht

Die Performance „feminist dating“ wird von den „silent ladies_“ aus Stuttgart auf die Waldbühne gebracht. Foto: Dominique Brewing

17 Gastspiele gehören außerdem zum Festivalprogramm. Hubert Seidenstücker freut sich am meisten auf die Aufführung von Quietsch & Vergnügt. Das Leipziger Musiktheater zeigt seine Performance „The Last Show on Earth“. Dafür hat sich der Hohegeißer in der Gastspieljury eingesetzt, die erstmals über einen Teil des Gastspielprogramms entscheiden konnte.

Die Zusammenarbeit sei ein Pilotprojekt: „Wir wollen neue Formen des Austauschs finden“, sagte Jan-Hendrik Hermann. Außerdem wolle man das junge Publikum auf die Waldbühne locken – zum Beispiel mit dem erstmals stattfindenden Kindertag am Sonntag, 20. August.