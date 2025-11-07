Baumannshöhle ab 15. November geöffnet Während Schließzeit: Harzer Firma sorgt für sicherere Stufen in Rübeländer Höhle
Die aktuelle Schließzeit der Baumannshöhle in Rübeland dauert noch bis einschließlich 14. November. In dieser Zeit werden einige Arbeiten in der Tropfsteinhöhle verrichtet. Unter anderem wird die Trittsicherheit der Stufen in der Harzer Touristenattraktion verbessert.
07.11.2025, 18:15
Rübeland. - Malerarbeiten, Ausbesserungen und Stufenerneuerungen: Die aktuelle Schließzeit der Baumannshöhle in Rübeland nutzt der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken für Arbeiten im Foyer und in der Tropfsteinhöhle. Damit wird die Attraktion fit für die Nebensaison gemacht.