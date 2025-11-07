Die aktuelle Schließzeit der Baumannshöhle in Rübeland dauert noch bis einschließlich 14. November. In dieser Zeit werden einige Arbeiten in der Tropfsteinhöhle verrichtet. Unter anderem wird die Trittsicherheit der Stufen in der Harzer Touristenattraktion verbessert.

Die Stufen kurz vor dem Ausgang der Baumannshöhle werden aktuell erneuert, um die Trittsicherheit zu verbessern.

Rübeland. - Malerarbeiten, Ausbesserungen und Stufenerneuerungen: Die aktuelle Schließzeit der Baumannshöhle in Rübeland nutzt der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken für Arbeiten im Foyer und in der Tropfsteinhöhle. Damit wird die Attraktion fit für die Nebensaison gemacht.