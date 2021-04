Wahrer Lichtblick: Lions Club lässt Blankenburger Schloss noch schöner erstrahlen

Blankenburg (jü)

Aufregende Woche für Blankenburgs Schlossretter: Nach 16 Jahren intensiver Rettung und Sicherung der Bausubstanz des Großen Schlosses erhalten sie erstmals eine finanzielle Förderung für Restaurierungsarbeiten. Damit unterstützt die Ostdeutsche Sparkassenstiftung gemeinsam mit der Harzsparkasse und der Stiftung der Kreissparkasse Wernigerode die vielfältigen Bemühungen des Vereins „Rettung Schloss Blankenburg“ zur Sanierung der einzigartigen Schlosskapelle, wie Vereinssprecherin Anita Denecke ankündigte.

Licht-Konzept der Schlossretter

Dieses Projekt war auf Bitten des Lions Clubs Blankenburg entstanden, der einen weiteren aktiven Beitrag zur Unterstützung des Schlossvereins leisten wollte, wie der amtierende Lions-Präsident Dietmar Heinemann mitteilte. Die Schlossretter hatten auf Anregung von Matthias Pröpper daraufhin vorgeschlagen, die Außenbeleuchtung – bislang nur von der Stadtseite installiert - auf den angrenzenden Ostflügel auszuweiten.

Unter Federführung von Benedikt Pröpper und weiteren Mitstreitern wurden auf Basis eines Beleuchtungskonzeptes die planerischen Voraussetzungen geschaffen, die erforderlichen Leistungen definiert und eine Kostenübersicht erstellt. Am Ende stellten Lions-Präsident Dietmar Heinemann sowie Past-Präsident Hanns-Michael Noll noch im vergangenen Jahr die Finanzierung des bislang größten Spendenprojektes der Blankenburger Lions auf die Beine.

Größte Einzelspende des Lions Clubs

„Auf Basis von eingeholten Kostenangeboten wurde Ende des Jahres das Material für die Elektroinstallation bestellt und dem Schlossverein übergeben. Dabei konnte der recht kleine Lions Club Blankenburg mit Eigenmitteln von 9839 Euro in Zusammenarbeit mit dem Schlossverein eine markante Schönheit seiner Heimatstadt Blankenburg dauerhaft und energiesparend weithin sichtbarer machen“, heißt es in einer Mitteilung des Lions Clubs, der sich seit nunmehr 25 Jahren vor allem der Förderung von Kunst und Kultur in der Blütenstadt widmet. Seit vielen Jahren engagieren sich die Lions vor allem für die bauliche Sicherung und Sanierung des Wahrzeichens mit großzügigen Spenden.

Moderne LED leuchten 1000 Quadratmeter aus

Wie Benedikt Pröpper ergänzend mitteilte, sind für die neue Beleuchtungsanlage in den vergangenen Wochen rund 500 Meter Kabel verlegt und 25 moderne LED-Scheinwerfer installiert worden. Sie tauchen bei Einbruch der Dunkelheit künftig die rund 50 Meter lange und 20 Meter hohe Fassade in ein romantisches Licht. Die Scheinwerfer seien so auf der Fassade installiert worden, dass sie tagsüber kaum sichtbar und damit auch gegen Vandalismus geschützt seien. Die Besonderheit dieser Spezial-Scheinwerfer: Sie heben besonders stark die Fensterkonturen, die Gesimsprofile und die Gesamtarchitektur des Bauwerks hervor. Dadurch ergebe sich ein besonders eindrucksvolles Lichterlebnis.

Die lichttechnische Planung, das Einholen der denkmalrechtlichen Genehmigung und die Installation erfolgte ausschließlich ehrenamtlich durch fachlich versierte Mitglieder des Vereins „Rettung Schloss Blankenburg“.

Größtes erhaltenes Welfenschloss

Das Große Schloss in Blankenburg ist das größte noch erhaltene Welfenschloss. Jahrelanger Leerstand nach der Wende hatte zu erheblichen Schäden im und am Schlossensemble geführt. Seit 2005 ist der Verein „Rettung Schloss Blankenburg“ dabei, den Verfall zu stoppen und die Sanierung sowie nachhaltige Nutzung der Anlage herbeizuführen. Seit Ende 2008 ist eine gemeinnützige GmbH Eigentümerin des Schlosses.