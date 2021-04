Waldbrand bei Ilsenburg hält Harzer Feuerwehren auf Trab

Ein Flächenbrand im Wald bei Ilsenburg in der Nähe des Ausflugslokals Plessenburg hat am Mittwoch ein Großaufgebot der Feuerwehr beschäftigt. Erschwert wurde der Einsatz, da es vor Ort kein Löschwasser gab.

Drübeck. Der erste Waldbrand des Jahres in der Nordharz-Region hat am Mittwochnachmittag, 28. April, mehrere Feuerwehren in Atem gehalten. Das Feuer brach gegen 15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einer Abholzungsfläche nahe der Plessenburg aus, die gerade frisch aufgeforstet werden sollte. Insgesamt stand ein Areal von rund 200 mal 200 Metern in Flammen.

„Der Wind hat das Feuer immer wieder angefacht und gedreht, was uns die Arbeit erschwerte“, berichtet Ilsenburgs stellvertretender Ortswehrleiter André Münzberg. Ebenso habe der Sonnenschein auf den Südhang nicht gerade geholfen.

Wie der Einsatzleiter erläutert, halfen insgesamt 40 Kameraden, den Vegetationsbrand unter Kontrolle zu bringen: neben Brandschützern aus der Ilsestadt aus Drübeck, Darlingerode, Wasserleben und Stapelburg sowie Wernigerode mit freiwilliger Feuerwehr und hauptberuflicher Wachbereitschaft. Auch Bürgermeister Denis Loeffke (CDU), ein Vertreter des Revierförsters und Brandschutzabschnittsleiter Ingo Gericke seien vor Ort gewesen.

Pendelverkehr über mehr als vier Kilometer zum Brandort

„Wir haben von drei Seiten aus angegriffen“, erläutert Münzberg weiter. Die Wernigeröder Wehr baute am Gasthaus Steinerne Renne – etwa vier Kilometer Luftlinie entfernt – eine Wasserentnahmestelle auf. „Sechs Tanklöschfahrzeuge waren im Pendelverkehr zur Brandstelle unterwegs – davon zwei große mit 5000 und 7000 Litern Fassungsvermögen und vier kleinere für jeweils 1000 bis 2000 Liter“, so der Einsatzleiter.

An der in Brand geratenen Aufforstungsfläche konnten somit faltbare, selbstaufstellende Wasserbassins befüllt werden. Nach gut anderthalb Stunden, zwischen 16.30 und 17 Uhr, sei der Brand schließlich unter Kontrolle gewesen.

Danach seien die Kameraden weiter mit der Restablöschung beschäftigt gewesen. Es galt, Glutnester in Baumstümpfen ausfindig und unschädlich zu machen. Da ein erneutes Aufflammen nicht ausgeschlossen werden konnte, blieb eine Brandsicherheitswache über Nacht.