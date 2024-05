Ein Brand unterhalb der Brockenkuppe hat am 1. Mai die Feuerwehren in Atem gehalten. Die Flammen loderten am Königsberg nahe der Gleise der Brockenbahn. Wie schon 2022 und 2023.

Brand am Brocken gelöscht: Wer ist schuld am Feuer im Nationalpark Harz?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schierke/Brocken. - Riesengroßer Schreck am 1. Mai: Gegen Mittag heulten die Sirenen in und um Wernigerode. Kurz darauf rasten die Feuerwehren nach Schierke in Richtung Brocken. Am Königsberg – unterhalb des Brockenplateaus – war ein Feuer ausgebrochen. Wieder im Totholzgebiet des Nationalparks Harz, wieder in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen der Harzer Schmalspurbahnen (HSB).